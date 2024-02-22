عائلة "السلطان" تتقدم بخالص العزاء في الشيخ "محمد الهويريني"

ببالغ الحزن والأسى وبقلوبٍ مؤمنة بقضاء الله وقدره تتقدم عائلة السلطان ممثلة في الشيخ ناصر بن مهدي السلطان، وولده الأستاذ: خالد بن ناصر بن مهدي السلطان بأحرّ التعازي وصادق المواساة إلى معالي رئيس أمن الدولة أ. عبدالعزيز بن محمد بن صالح الهويريني في وفاة فقيد الجميع الشيخ محمد بن صالح بن عبدالله الهويريني الذي انتقل أمس إلى رحمة الله تعالى، سائلين الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته.