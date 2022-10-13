جامعة ستانفورد تتوج البروفيسور "العنزي" الشخصية الأكثر تأثيراً في النشر العلمي

حصل البروفيسور السعودي فارس قليل العنزي الشخصية الأكثر تأثيراً في النشر العلمي بالولايات المتحدة الأمريكية، وذلك خلال القائمة التي نشرتها جامعة ستانفورد الأمريكية في تصنيف العلماء الأكثر تأثيراً في النشر العلمي.
والبروفيسور العنزي حاصل على درجتي الماجستير والدكتوراه من كلية أمبريال كونج بجامعة لندن عام 1423هـ كما حصل على جائزة الأمير سلمان للتفوق العلمي، وأسس العديد من المنظمات الصحية، وقدم أكثر من 200 بحث بمجلات علمية ودولية وألف 5 كتب علمية وحصل على الميدالية الفضية بمعرض الاختراعات بماليزيا عام 1430هـ.
"سبق" تهنئ البروفيسور فارس العنزي والمملكة على هذا التفوق العالمي السعودي، متمنية له التوفيق والسداد في خدمة البلاد والعباد.