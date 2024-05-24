"تعليم رجال ألمع" يحتفي بتقاعد "علي آل مناع" رئيس قسم الإدارة المدرسية

وفي التفاصيل، رحب مدير تعليم رجال ألمع بالتربوي " علي حنش" مثمناً دوره التربوي وماقدمه من عطاء متميز وتفانٍ وجهود جبارة خلال مسيرته العملية، مشيداً بدوره الفاعل في الإدارة المدرسية وتعاونه مع زملائه في خدمة التعليم بالمحافظة الذي أثمر في تحقيق العديد من النجاحات.