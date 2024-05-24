"تعليم رجال ألمع" يحتفي بتقاعد "علي آل مناع" رئيس قسم الإدارة المدرسية

أقامت إدارة الإشراف التربوي بتعليم رجال ألمع احتفاءها بمناسبة تقاعد رئيس قسم الإدارة المدرسية علي حنش آل مناع بالمركز الحضاري، و برعاية مدير التعليم أحمد يحيى العرفجي وحضور مساعده التعليمي وعدد من قيادات الإدارة.
وفي التفاصيل، رحب مدير تعليم رجال ألمع بالتربوي " علي حنش" مثمناً دوره التربوي وماقدمه من عطاء متميز وتفانٍ وجهود جبارة خلال مسيرته العملية، مشيداً بدوره الفاعل في الإدارة المدرسية وتعاونه مع زملائه في خدمة التعليم بالمحافظة الذي أثمر في تحقيق العديد من النجاحات.
وأضاف "العرفجي" أن هذا التكريم يأتي عرفاناً وتقديراً لجهوده في خدمة التعليم ، متمنياً له دوام التوفيق والسداد، ومثمنًا للإشراف التربوي هذا الاحتفاء والوفاء.
قدم المحتفى به رئيس قسم الإدارة المدرسية علي حنش شكره وتقديره لمدير التعليم لرعايته للحفل مثمناً حضور الجميع، وإلى زملائه في الإشراف التربوي بقيادة مدير الإشراف على هذا الوفاء غير المستغرب منهم.
واشتمل الحفل على كلمة مدير الإشراف التربوي وكلمة مديري المدارس ، وعرض فيلم بعنوان "عليّ المهمّات" يحكي شيئًا من مسيرة المحتفى به.
وفي ختام الاحتفاء؛ قُدمت الهدايا التذكارية للمحتفى به وسط التقاط الصور التذكارية مع زملائه وأقاربه.