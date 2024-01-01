ترقية "العنزي" لرتبة عميد ركن بالقوات البرية

وهنأ قائد سلاح المدرعات بالقوات البرية ومساعده العميد الركن "العنزي" بهذه المناسبة مؤكدين أن هذه الترقية تعد حافزًا لبذل المزيد من الجهد والعطاء لخدمة الدين والوطن، وعبّر العميد الركن "العنزي"من جهته عن عظيم شكره وامتنانه للثقة الملكية الغالية التي منحت له.