ترقية "العنزي" لرتبة عميد ركن بالقوات البرية

قلد قائد سلاح المدرعات بالقوات البرية اللواء الركن "صالح بن فهـد العنزي"، ومساعده اللواء الركن "يوسف بن خير الله الشهـراني" صباح اليوم العميد الركن "فيصل بن كويم لويزان العنزي" رتبته الجديدة جاء ذلك بعد صدور الأمر السامي الكريم بالموافقة على ترقية "العنزي" لرتبة عميد ركن.
وهنأ قائد سلاح المدرعات بالقوات البرية ومساعده العميد الركن "العنزي" بهذه المناسبة مؤكدين أن هذه الترقية تعد حافزًا لبذل المزيد من الجهد والعطاء لخدمة الدين والوطن، وعبّر العميد الركن "العنزي"من جهته عن عظيم شكره وامتنانه للثقة الملكية الغالية التي منحت له.