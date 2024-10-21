تكليف ملحق للتوظيف الصحي بسفارة السعودية لدى الفلبين

أصدر وكيل الوزارة للموارد البشرية عبدالرحمن بن عبدالله العيبان قرارًا بتكليف الأستاذ نواف قديم عطية العنزي بالقيام بأعمال ومهام وظيفة ملحق التوظيف الصحي بسفارة المملكة العربية السعودية بدولة الفلبين لمدة 4 أعوام.
وفي التفاصيل، عمل العنزي مستشارًا ومديرًا لإدارة برامج الرعاية الصحية في الإدارة العامة للتمريض بوزارة الصحة، كما عمل رئيسًا لأقسام الطوارئ والغسيل الكلوي والعيادات الخارجية في مستشفى الهيئة الملكية بالجبيل، وعمل كذلك مسؤول الإحالات في مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض.
وحصل "العنزي" على درجة البكالوريوس في التمريض عام 2007م، وشهادة الدبلوم العالي في إدارة التمريض من جامعة هيوستن الأمريكية عام 2013م، وحصل كذلك على برنامج الخبرة والتطوير في القيادة الدولية من الولايات المتحدة الأمريكية عام 2014، ولديه خبرة طويلة في برامج التدريب والتطوير للممارسين الصحيين.
وكذلك حصل "العنزي" على العديد من الجوائز، مثل جائزة أفضل موظف في مستشفى الملك فيصل التخصصي، وأفضل قائد على مستوى 25 منشأة صحية في المنطقة الشرقية.