تكليف ملحق للتوظيف الصحي بسفارة السعودية لدى الفلبين

وحصل "العنزي" على درجة البكالوريوس في التمريض عام 2007م، وشهادة الدبلوم العالي في إدارة التمريض من جامعة هيوستن الأمريكية عام 2013م، وحصل كذلك على برنامج الخبرة والتطوير في القيادة الدولية من الولايات المتحدة الأمريكية عام 2014، ولديه خبرة طويلة في برامج التدريب والتطوير للممارسين الصحيين.