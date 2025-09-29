“الزهراني” يشارك في فعاليات معرض الأمن الدولي "إنترسك" السعودية

شارك المهندس رشيد الزهراني مدير إدارة الأمن والسلامة في حديقة الملك سلمان، اليوم، في فعاليات معرض الأمن الدولي (إنترسك السعودية) المقام بالعاصمة الرياض، حيث قدّم رؤية حول مفهوم أمن المشاريع العملاقة (Giga Projects Security) ودوره في حماية الحاضر وضمان مستقبل المملكة.
وأوضح الزهراني أن أمن المشاريع العملاقة لا يقتصر على تأمين المنشآت أو الأنظمة، بل يشمل حماية المدن الذكية، والمراكز الوطنية للبنية التحتية، والمجتمعات المتقدمة تكنولوجيًا، مؤكداً أن هذه المشاريع الضخمة تتطلب حماية شاملة تمتد إلى المساحات المادية، والمنصات الرقمية، والبنية التحتية الحيوية، بل وحتى السكان.
وختم الزهراني بالتأكيد على أن الاستثمار في أمن المشاريع العملاقة يمثل ركيزة أساسية لاستدامة هذه المشاريع وضمان جاهزيتها للمستقبل، مشيرًا إلى أنه استثمار مباشر في الرؤية الوطنية الطموحة، وعلى رأسها رؤية السعودية 2030.