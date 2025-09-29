“الزهراني” يشارك في فعاليات معرض الأمن الدولي "إنترسك" السعودية

وأوضح الزهراني أن أمن المشاريع العملاقة لا يقتصر على تأمين المنشآت أو الأنظمة، بل يشمل حماية المدن الذكية، والمراكز الوطنية للبنية التحتية، والمجتمعات المتقدمة تكنولوجيًا، مؤكداً أن هذه المشاريع الضخمة تتطلب حماية شاملة تمتد إلى المساحات المادية، والمنصات الرقمية، والبنية التحتية الحيوية، بل وحتى السكان.