نادي محايل ينعي الكابتن أحمد أبو طمّة بعد وفاته في حادث مروري مروّع

نعى نادي محايل الرياضي أحد أبرز أبنائه، الكابتن أحمد علي أبو طمّة، الذي انتقل إلى رحمة الله تعالى إثر حادثٍ مروري مروّع وقع فجر الجمعة 31 أكتوبر 2025م.
وأعرب رئيس مجلس إدارة النادي الدكتور إبراهيم بن عمر المحائلي – باسمه ونيابةً عن أعضاء مجلس الإدارة ومنسوبي النادي وجماهيره – عن خالص التعازي وصادق المواساة لأسرة الفقيد ومحبيه، داعيًا الله أن يتغمّده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.
وقال الدكتور المحائلي في كلمةٍ له: "برحيل الكابتن أحمد، فقد النادي أحد أبنائه المخلصين الذين خدموا الكيان بإخلاصٍ وتفانٍ في مختلف المراحل، لاعبًا ومدربًا وإداريًا، وأخيرًا مساعدًا لمدرب الفريق الأول. كان مثالًا للأخلاق العالية والروح الرياضية، وبصماته باقية في كل فئة من فئات النادي."
ويُعدّ الكابتن أحمد علي أبو طمّة من الكفاءات التي نشأت وتدرّجت داخل النادي، حيث مثّل فرق الفئات السنية لاعبًا، ثم عمل مدربًا لجميع الفئات، وتولى مهامًا إدارية عدة، قبل أن ينتقل للعمل مساعدًا لمدرب فريق أبها تحت 21 عامًا، مسطرًا بذلك مسيرةً حافلة بالعطاء والولاء لناديه ومجتمعه الرياضي.