ورحل رجل الخير والعطاء... وفاة الشيخ محمد بن راشد الخثلان

وتابع "الشريف": بل لا أبالغ إذا قلت إنه من أبرز رجال الأعمال المعاصرين الداعمين لأعمال الخير، لذا عندما وصلنا خبر وفاته كان الخبر صدمة كبيرة للجميع، وفاجعة ألمّت بالمحافظة، فكان له عزاء في كل بيت وفي كل أسرة، وفي أكثر من منطقة.