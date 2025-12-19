الدكتوراه في الإعلام للعمري عن مدينة العلا

حصل الزميل غازي بن معيش العمري على درجة الدكتوراه في الإعلام من كلية الإعلام والاتصال بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض.
وجاءت رسالة الدكتوراه بعنوان: "تسويق هوية المدينة عبر الفيلم السينمائي: دراسة سيميائية لمشروع فيلم العلا".
وتناول العمري في رسالته، بالتحليل العلمي والبحثي، تجربة تسويق الهوية والوجهات والمدن عبر السينما المحلية والعالمية، متخذًا من مدينة العلا نموذجًا حيًا للدراسة، وذلك من خلال تحليل عدد من الأفلام التي صُوّرت في العلا منذ انطلاق رؤية المملكة 2030، والتي أسهمت في إحداث حراك فني وسينمائي لافت تجاوز الحدود المحلية.