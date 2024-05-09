مدير مستشفى الملك فهد للقوات المسلحة يقلّد محمد بن نواف رتبته الجديدة "رائد طيار"

من جهته عبّر الرائد الطيار محمد بن نواف آل سعود عن سعادته بالثقة الغالية من ولاة الأمر، حفظهم الله، بترقيته، مثمنًا لمدير المستشفى تقليده، عادًّا الترقية حافزًا لبذل المزيد من الجهد والعطاء في سبيل خدمة الوطن والمواطن وولاة الأمر.