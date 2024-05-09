مدير مستشفى الملك فهد للقوات المسلحة يقلّد محمد بن نواف رتبته الجديدة "رائد طيار"

قلّد مدير مستشفى الملك فهد للقوات المسلحة بجدة في مكتبه، يوم الثلاثاء، الأمير النقيب الطيار محمد بن نواف آل سعود، رتبته الجديدة "رائد طيار"، عقب صدور الأمر السامي الكريم بترقيته.
وهنّأ مدير المستشفى "الرائد الطيار محمد بن نواف آل سعود" بالثقة الغالية، متمنيًا له التوفيق والسداد لخدمة الدين، ثم المليك والوطن.
من جهته عبّر الرائد الطيار محمد بن نواف آل سعود عن سعادته بالثقة الغالية من ولاة الأمر، حفظهم الله، بترقيته، مثمنًا لمدير المستشفى تقليده، عادًّا الترقية حافزًا لبذل المزيد من الجهد والعطاء في سبيل خدمة الوطن والمواطن وولاة الأمر.