أنس بن سعيد آل حاتم يتخرّج في الهندسة الميكانيكية بمرتبة الشرف من جامعة جنوب أستراليا

حصل الشاب أنس بن سعيد آل حاتم على درجة البكالوريوس في الهندسة الميكانيكية والتصنيع من جامعة جنوب أستراليا (University of South Australia)، وذلك بمرتبة الشرف، وسط تهاني الأهل والأصدقاء الذين عبّروا عن فخرهم بهذا الإنجاز الأكاديمي المتميّز.
ويُعدّ "آل حاتم" من الكفاءات السعودية الطموحة التي حرصت على مواصلة تعليمها العالي في الخارج ضمن برامج الابتعاث، حيث قدّم خلال مسيرته الدراسية مشاريع بحثية متميزة في مجال التصنيع الميكانيكي وتطبيقات الهندسة الحديثة.
وأعرب المهندس أنس آل حاتم عن شكره لوالديه وكل من دعمه في رحلته العلمية، مؤكدًا أن تخرجه يمثل بداية طريق جديد نحو خدمة الوطن والمساهمة في تطوير قطاع التصنيع والهندسة بما يواكب رؤية المملكة 2030.