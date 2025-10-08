أنس بن سعيد آل حاتم يتخرّج في الهندسة الميكانيكية بمرتبة الشرف من جامعة جنوب أستراليا

ويُعدّ "آل حاتم" من الكفاءات السعودية الطموحة التي حرصت على مواصلة تعليمها العالي في الخارج ضمن برامج الابتعاث، حيث قدّم خلال مسيرته الدراسية مشاريع بحثية متميزة في مجال التصنيع الميكانيكي وتطبيقات الهندسة الحديثة.