بقرار من "الخضيري".. تكليف "شادي باداود" متحدثًا رسميًّا لجامعة نجران

أصدر رئيس جامعة نجران أ. د. عبدالرحمن الخضيري قرارًا بتعيين د. شادي بن عبدالعزيز باداود متحدثًا رسميًّا لجامعة نجران، إضافة إلى مهام عمله مشرفًا على الإدارة العامة للاتصال المؤسسي والإثراء المعرفي بالجامعة.
وتفصيلاً، يأتي هذا القرار امتدادًا لحرص الجامعة على أهمية مد جسور التواصل مع المجتمع الخارجي ووسائل الإعلام؛ لتزويدهم بالمعلومات والبيانات الصحيحة من مصادرها، وكذلك الإجابة عن جميع الاستفسارات والتساؤلات في الوسط الإعلامي فيما يخص الجامعة.
ويمتلك الدكتور شادي باداود خبرة تتجاوز 18 عامًا في مجال الإعلام والتسويق بمواقع مختلفة، منها الإدارة والإعلان والتحرير؛ إذ امتهن الاستشارات الإعلامية مبكرًا، وأكمل دراساته العليا في أستراليا لمرحلة الماجستير، وحصل على الدكتوراه من بريطانيا في تخصص التفاعل الإعلامي "تسويق"، كما أسس وشارك في الكثير من المبادرات والأعمال التطوعية على الصعيدين المحلي والدولي. وأبرز تلك المشاريع: مشروع "الابتعاث رحلة التغيير"، وبحكم الخبرة التي يتمتع بها في الأنشطة الطلابية ومهارات الإلقاء استطاع أن يترأس جمعية الخطابة في جامعة "هل" البريطانية، ويقودها للحصول على لقب جمعية العام؛ ليصبح أول سعودي يحقق هذا الإنجاز في بريطانيا.
وصدر للدكتور باداود كتاب "أخلاقيات التنزه الخلوي" كأول دليل عملي باللغة العربية في أخلاقيات التنزه، وكذلك كتاب "قوة تأثير الفرد في تغيير المجتمعات"، ويعمل حاليًا أستاذًا جامعيًّا بكلية إدارة الأعمال بجامعة نجران، ومشرفًا عامًّا على الاتصال المؤسسي، ويشرف على عدد من الأنشطة الأكاديمية، وله اهتمامات بحثية بمجاله العلمي في التفاعل الإعلامي والتسويق بالمحتوى واستهلاك الأخبار واستخدامات الهواتف الذكية.