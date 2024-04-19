بقرار من "الخضيري".. تكليف "شادي باداود" متحدثًا رسميًّا لجامعة نجران

ويمتلك الدكتور شادي باداود خبرة تتجاوز 18 عامًا في مجال الإعلام والتسويق بمواقع مختلفة، منها الإدارة والإعلان والتحرير؛ إذ امتهن الاستشارات الإعلامية مبكرًا، وأكمل دراساته العليا في أستراليا لمرحلة الماجستير، وحصل على الدكتوراه من بريطانيا في تخصص التفاعل الإعلامي "تسويق"، كما أسس وشارك في الكثير من المبادرات والأعمال التطوعية على الصعيدين المحلي والدولي. وأبرز تلك المشاريع: مشروع "الابتعاث رحلة التغيير"، وبحكم الخبرة التي يتمتع بها في الأنشطة الطلابية ومهارات الإلقاء استطاع أن يترأس جمعية الخطابة في جامعة "هل" البريطانية، ويقودها للحصول على لقب جمعية العام؛ ليصبح أول سعودي يحقق هذا الإنجاز في بريطانيا.