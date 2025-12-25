مبارك آل عاتي ينال الدكتوراه في الفقه من جامعة أم القرى

نال الشيخ مبارك بن محمد بن بنيان آل عاتي درجة الدكتوراه في تخصص الفقه من كلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة أم القرى، بعد مناقشة رسالته العلمية واجتيازها بنجاح.
وتقدم "آل عاتي" بالشكر والتقدير لإمام الحرم المكي، الشيخ الدكتور ياسر الدوسري، نظير نصحه وتوجيهه وتفضله بالإشراف على الرسالة، مثمنًا ما قدمه من دعم علمي أسهم في إنجاز البحث.
كما عبّر عن اعتزازه وشكره للوطن وقيادته الرشيدة، لما يولونه من اهتمام بالاستثمار في أبناء الوطن، وتوفير بيئة علمية وتعليمية متقدمة تسهم في تحقيق التميز الأكاديمي.
واختتم "آل عاتي" حديثه بحمد الله أولًا وآخرًا، سائلًا المولى عز وجل التوفيق والسداد في مسيرته العلمية والعملية.