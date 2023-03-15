الزميل فهد كاملي يحصل على جائزة صناعة المحتوى الرقمي ويحظى بتكريم أمير القصيم

حصل مراسل صحيفة "سبق" الزميل فهد كاملي، على جائزة صناعة المحتوى الرقمي بوسائل التواصل الاجتماعي في مسار "التغطية الإعلامية المميزة"؛ وذلك نظير ما قام به من جهود في إبراز دور المرابطين في أحداث الحد الجنوبي.
جاء ذلك خلال تكريم أمير القصيم، اليوم، للفائزين بجائزة صناعة المحتوى الرقمي بوسائل التواصل الاجتماعي، بحضور الأمير بندر بن عبدالله بن مشاري مساعد وزير الداخلية لتقنية المعلومات.
ويُعدّ الزميل "كاملي" أحد الصحفيين المهتمين بإبراز أحداث الحد الجنوبي وأخبار منطقة جازان، والتي تحظى بمتابعة وثقة كبيرة من قِبل القُراء والمتابعين.