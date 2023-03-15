الزميل فهد كاملي يحصل على جائزة صناعة المحتوى الرقمي ويحظى بتكريم أمير القصيم

حصل مراسل صحيفة "سبق" الزميل فهد كاملي، على جائزة صناعة المحتوى الرقمي بوسائل التواصل الاجتماعي في مسار "التغطية الإعلامية المميزة"؛ وذلك نظير ما قام به من جهود في إبراز دور المرابطين في أحداث الحد الجنوبي.