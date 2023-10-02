لدوره في تطوير التعليم بالدمام.. جائزة عفاف بوبشيت تكرّم المعلم الراحل فوزان الحمين

وقال مجلس إدارة الجائزة: أصالة ونيابة عن جميع أفراد عائلة آل بوشيت وأرحامهم، وعن أهالي مدينة الدمام كافة؛ تهدي إدارة الجائزة هذا التكريم إلى روح صاحب الحكمة والرأي السديد إلى صاحب الأيادي البيضاء في خدمة القاصي والداني إلى من أعطى وأجزل بعطائه، إلى من أفنى عمره في خدمة دينه ووطنه، إلى من كان له فضل كبير بعد الله في تطوير التعليم في المنطقة الشرقية عامة وفي مدينة الدمام خاصة، إلى من كان رمزاً للمحبة والوفاء إلى روح الفقيد ، المعلم المخلص والمربي الفاضل فوزان الحمين، غفر الله له ولوالديه واسكنهم فسيح جناته .