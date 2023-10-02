لدوره في تطوير التعليم بالدمام.. جائزة عفاف بوبشيت تكرّم المعلم الراحل فوزان الحمين

كرّمت جائزة عفاف بنت عبدالرحمن بن الشيخ خالد بوبشيت للإنجاز الدراسي لعام ٢٠٢٣م، المعلم والمربي الفاضل الراحل فوزان بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن الحمين.
وقال مجلس إدارة الجائزة: أصالة ونيابة عن جميع أفراد عائلة آل بوشيت وأرحامهم، وعن أهالي مدينة الدمام كافة؛ تهدي إدارة الجائزة هذا التكريم إلى روح صاحب الحكمة والرأي السديد إلى صاحب الأيادي البيضاء في خدمة القاصي والداني إلى من أعطى وأجزل بعطائه، إلى من أفنى عمره في خدمة دينه ووطنه، إلى من كان له فضل كبير بعد الله في تطوير التعليم في المنطقة الشرقية عامة وفي مدينة الدمام خاصة، إلى من كان رمزاً للمحبة والوفاء إلى روح الفقيد ، المعلم المخلص والمربي الفاضل فوزان الحمين، غفر الله له ولوالديه واسكنهم فسيح جناته .
وعبّر أبناء المعلم الراحل فوزان الحمين، ممثلين في الابن "عبدالرحمن"، عن شكرهم الجزيل للقائمين على جائزة بوبشيت، التي أقدمت على تكريم والدهم.
وقال عبدالرحمن إن هذا التكريم يعكس حجم الجهود التي بذلها الوالد في سلك التعليم، من أجل تخريج أجيال واعية ومثقفة، تقوم بواجبها تجاه وطنها، وما قام به الوالد لا يعدو كونه واجباً وطنياً، ينبغي أن يقوم به كل معلم في المملكة.
يذكر أن المربي الفاضل فوزان بن عبدالعزيز الحمين أحد رجال التربية والتعليم على مستوى المملكة عامة والمنطقة الشرقية خاصة، وصاحب تجربة ثرية في التربية والتعليم.