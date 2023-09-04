"القحطاني" مديرًا تنفيذيًّا لمستشفى النور التخصصي بمكة

أصدر الرئيس التنفيذي لتجمع مكة المكرمة الصحي الدكتور حاتم بن أحمد العمري، قرارًا يقضي بتكليف الدكتور عبدالله بن مريع القحطاني مديرًا تنفيذيًّا لمستشفى النور التخصصي بمكة.
وقدّم الدكتور "القحطاني" شكره وتقديره للرئيس التنفيذي لتجمع مكة المكرمة الصحي على هذه الثقة، وثمّن توجيهاته بضرورة الاستمرار في خدمة المرضى من المواطنين والمقيمين وضيوف بيت الله الحرام، وتقديم جميع ما يمكن تقديمه.
وأكد عزمه على خدمة الوطن والمواطن والارتقاء بالخدمات الصحية؛ بما يتوافق مع رؤية وتطلعات القيادة والمسؤولين في وزارة الصحة.