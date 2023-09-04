"القحطاني" مديرًا تنفيذيًّا لمستشفى النور التخصصي بمكة

وقدّم الدكتور "القحطاني" شكره وتقديره للرئيس التنفيذي لتجمع مكة المكرمة الصحي على هذه الثقة، وثمّن توجيهاته بضرورة الاستمرار في خدمة المرضى من المواطنين والمقيمين وضيوف بيت الله الحرام، وتقديم جميع ما يمكن تقديمه.