"موسى حمدي" ينال الدكتوراه بمرتبة الشرف الأولى من جامعة الملك خالد

في إنجاز أكاديمي جديد، حصل الباحث موسى عبد الله عواف حمدي على درجة الدكتوراه بامتياز مع مرتبة الشرف الأولى من قسم التعليم والتعلم بكلية التربية في جامعة الملك خالد، وذلك في تخصص المناهج وطرق التدريس.
وحملت رسالته عنوان "أثر أنموذج تدريسي قائم على التعلم الممتع في تنمية البراعة الرياضية والانغماس في التعلم"، حيث قدّم من خلالها نموذجًا تعليميًا مبتكرًا يسهم في تعزيز المهارات الرياضية لدى الطلاب، وتحفيزهم على التفاعل الإيجابي مع البيئة التعليمية.
ويُعد هذا التتويج امتدادًا لمسيرته الأكاديمية، إذ حصل سابقًا على درجة الماجستير بامتياز مع مرتبة الشرف الأولى من جامعة الملك عبدالعزيز عام 1440هـ (2019م) في تخصص مناهج وطرق تدريس الرياضيات، برسالة بعنوان "الاحتياجات المهنية لمعلمي الرياضيات في ضوء المعايير المهنية للمعلمين في المملكة العربية السعودية"، التي خرجت بتوصيات نوعية لتطوير أداء المعلمين.
ويأتي هذا التميز العلمي دعمًا لأهداف رؤية المملكة 2030 في تطوير قطاع التعليم، والارتقاء بجودة مخرجاته، فيما عبّر الباحث عن شكره لله على هذا التوفيق، مؤكدًا التزامه بمواصلة الإسهام في تقديم حلول تعليمية مبتكرة تدعم تمكين الطلاب، وتسهم في رفع مستوى التعليم بالمملكة.