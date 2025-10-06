"موسى حمدي" ينال الدكتوراه بمرتبة الشرف الأولى من جامعة الملك خالد

وحملت رسالته عنوان "أثر أنموذج تدريسي قائم على التعلم الممتع في تنمية البراعة الرياضية والانغماس في التعلم"، حيث قدّم من خلالها نموذجًا تعليميًا مبتكرًا يسهم في تعزيز المهارات الرياضية لدى الطلاب، وتحفيزهم على التفاعل الإيجابي مع البيئة التعليمية.