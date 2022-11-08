أمير تبوك يواسي "اللواء القحطاني" في وفاة والده

من جهته أعرب اللواء طيار ناصر القحطاني، باسمه ونيابة عن أسرته، عن بالغ شكرهم وتقديرهم لأمير منطقة تبوك، على هذه اللفتة الكريمة غير المستغربة منه، التي كان لها بالغ الأثر في نفوسهم، سائلًا الله العلي القدير أن يجعلها في ميزان حسناته.