أمير تبوك يواسي "اللواء القحطاني" في وفاة والده

واسى الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك، قائد قاعدة الملك فيصل الجوية بالقطاع الشمالي اللواء طيار الركن ناصر بن سعيد القحطاني، في وفاة والده، رحمه الله.
وأعرب أمير تبوك عن خالص تعازيه ومواساته، سائلًا الله العلي القدير أن يتغمّد الفقيد بواسع رحمته، وأن يلهمهم الصبر والسلوان.
من جهته أعرب اللواء طيار ناصر القحطاني، باسمه ونيابة عن أسرته، عن بالغ شكرهم وتقديرهم لأمير منطقة تبوك، على هذه اللفتة الكريمة غير المستغربة منه، التي كان لها بالغ الأثر في نفوسهم، سائلًا الله العلي القدير أن يجعلها في ميزان حسناته.