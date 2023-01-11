محافظ الليث للمرتبة الخامسة عشرة

صدر الأمر السامي الكريم بترقية محافظ الليث عمران بن حسن الزهراني إلى المرتبة الخامسة عشرة.
ورفع الزهراني شكره وعرفانه إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وإلى سمو ولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وإلى وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، وإلى مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، وإلى نائبه الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز على هذه الثقة الغالية.
وسأل الله أن يكون عند حُسن ظن ولاة الأمر، وأن يُوَفَّقَ لخدمة المحافظة إنسانًا ومكانًا، وتقديم كل ما يسهم في تنميتها وتطورها في ظل التوجيهات الكريمة؛ مؤكدًا أنه سوف يبذل قصارى جهده لخدمة الدين ثم المليك والوطن.