محافظ الليث للمرتبة الخامسة عشرة

وسأل الله أن يكون عند حُسن ظن ولاة الأمر، وأن يُوَفَّقَ لخدمة المحافظة إنسانًا ومكانًا، وتقديم كل ما يسهم في تنميتها وتطورها في ظل التوجيهات الكريمة؛ مؤكدًا أنه سوف يبذل قصارى جهده لخدمة الدين ثم المليك والوطن.