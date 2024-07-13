"آل مريع" مديرًا عامًّا لـ"تقني عسير"

كما نوّه الدكتور أحمد آل مريع إلى العناية الكريمة التي يحظى بها التدريب التقني والمهني في منطقة عسير من أمير المنطقة الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز، ونائبه الأمير خالد بن سطام بن سعود بن عبدالعزيز، سائلًا الله العلي القدير التوفيق والسداد في أداء مهامه ومسؤولياته.