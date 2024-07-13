"آل مريع" مديرًا عامًّا لـ"تقني عسير"

أصدر وزير التعليم رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، قرارًا بتكليف الدكتور أحمد بن عايض آل مريع مديرًا عامًّا للإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة عسير.
وعبّر الدكتور"آل مريع" عن شكره وامتنانه على الثقة الكريمة لوزير التعليم، مؤكدًا أنها ستكون بعد توفيق الله عز وجل حافزًا له لبذل المزيد من الجهد والعطاء لخدمة الدين ثم المليك والوطن، والارتقاء بمسيرة التدريب التقني والمهني بالمنطقة.
كما نوّه الدكتور أحمد آل مريع إلى العناية الكريمة التي يحظى بها التدريب التقني والمهني في منطقة عسير من أمير المنطقة الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز، ونائبه الأمير خالد بن سطام بن سعود بن عبدالعزيز، سائلًا الله العلي القدير التوفيق والسداد في أداء مهامه ومسؤولياته.