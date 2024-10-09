"المحائلي" تحصد المركز الثاني في مسابقة المهارات الثقافية مسار التصوير الفوتوغرافي

كرمت المتوسطة الأولى بمحافظة بارق الطالبة أروى محمد المحائلي الحاصلة على المركز الثاني في مسابقة المهارات الثقافية في مسار التصوير الفوتوغرافي بحضور كل من: مساعدة مدير مكتب التعليم بالمجاردة علية عواض أحمد آل فصيل ومديرة قسم أداء التعليم فاطمة أبو شوشة، ورئيسة قسم النشاط غاية الناشري ومشرفة المجال الثقافي زهراء حريش ومشرفة نشاط الطالبات خولة البارقي ومشرفة رياض الأطفال منى عسيري.