أسرة أبو مرداع تشكر القيادة والمجتمع والإعلام على تعازيهم في فقيدهم

كما أعربت الأسرة عن امتنانها العميق لمواساة أصحاب السمو الملكي، وفي مقدمتهم الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز آل سعود أمير منطقة حائل، والأمير فيصل بن فهد بن مقرن آل سعود نائب أمير المنطقة، والأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود الرئيس الفخري لجمعية العناية بمساجد الطرق، بالإضافة إلى الأمير عبدالعزيز بن فهد آل سعود، والأمير فيصل بن عبدالرحمن آل سعود، سائلين الله أن يجزي الجميع خير الجزاء، وأن يتغمد الفقيد بواسع رحمته.