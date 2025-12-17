أسرة أبو مرداع تشكر القيادة والمجتمع والإعلام على تعازيهم في فقيدهم

في لفتة وفاء مؤثرة، عبّرت أسرة الراحل عبدالله بن مرداع آل عاطف عن شكرها العميق وتقديرها للقيادة الرشيدة، ولكافة من قدّم واجب العزاء والمواساة في وفاة فقيدهم، مؤكدة أن ما تلقوه من مشاعر صادقة وتفاعل واسع كان له أثر بالغ في نفوسهم وخفف عنهم مصابهم.
وأوضحت الأسرة أنها تلقت تعازي من داخل المملكة وخارجها، تجلّت فيها روح التلاحم المجتمعي، وشكرت التفاعل الكبير عبر منصات التواصل الاجتماعي، إلى جانب مشاركة عدد من القنوات المحلية والخليجية التي خصصت تغطيات وبرامج نقلت التعازي، إضافة إلى الحضور اللافت في الصحف المحلية والإلكترونية.
وخصّت أسرة أبو مرداع بالشكر كل من ساهم في مبادرة بناء جامع عبدالله بن مرداع – رحمه الله – بالتعاون مع جمعية العناية بمساجد الطرق، معتبرة أن ما شهده وسم #أبو_مرداع على منصة "إكس" يجسد قيم التراحم والتكافل المجتمعي في أبهى صورها.
كما أعربت الأسرة عن امتنانها العميق لمواساة أصحاب السمو الملكي، وفي مقدمتهم الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز آل سعود أمير منطقة حائل، والأمير فيصل بن فهد بن مقرن آل سعود نائب أمير المنطقة، والأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود الرئيس الفخري لجمعية العناية بمساجد الطرق، بالإضافة إلى الأمير عبدالعزيز بن فهد آل سعود، والأمير فيصل بن عبدالرحمن آل سعود، سائلين الله أن يجزي الجميع خير الجزاء، وأن يتغمد الفقيد بواسع رحمته.