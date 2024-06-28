ترقية "المالكي" إلى درجة أستاذ بروفيسور في كلية الآداب جامعة الطائف

وتفصيلاً، يحمل البروفيسور المالكي خبرات أكاديمية في عدد من الجامعات السعودية، حيث عمل وكيلًا لجامعة شقراء للتطوير والجودة ، ويعمل حالياً عضوًا في مجلس أمناء جامعة الأمير سلطان، وكان يشغل منصب رئيس مركز اللغة الإنجليزية ومشرفًا على الاختبارات والمقاييس وعميدًا للدراسات المساندة والسنة التحضيرية بجامعة الطائف، وعمل خلال ذلك مستشارًا تعليميًا غير متفرغ بجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، وعضوًا مؤسسًا للجمعية العلمية السعودية لتعليم اللغة الإنجليزية بجامعة الملك عبدالعزيز، وعضوًا في اللجنة الاستشارية لبرنامج اللغة الإنجليزية بجامعة الجوف ومعهد اللغة الإنجليزية بجامعة أم القرى، بجانب عضويته في العديد من اللجان المتخصصة لعدة جهات، بالإضافة إلى كونه مدربًا للتطوير المهني والقيادة الأكاديمية ومستشارًا للتخطيط الإستراتيجي ومراجعًا مرخصًا للاعتماد الأكاديمي.