قرار بتكليف "آل مستور" نائبًا لرئيس تجمّع عسير الصحي لنطاق بيشة

ويُعد "آل مستور" من الكفاءات والكوادر الوظيفية المتميزة بخبرات قيادية وإدارية واسعة؛ حيث كان يشغل مدير مستشفى الخميس العام من عام 2011م حتى 2012م، كما سبق له العمل مديرًا لمستشفى أبها للولادة والأطفال من عام 2014م حتى 2018م، وكذلك مشرفًا عامًا على مستشفى عسير المركزي من عام 2019م حتى 2023م.