وفاة مفاجئة لموظف أثناء عمله بعد أكثر من 12 عامًا في خدمة الحجاج

وعمل الراحل لأكثر من 12 عامًا في خدمة الحجاج مقدمًا الدعم والرعاية لهم؛ ما جعل فقدانه مؤثرًا بشكل كبير بين زملائه، الذين وصفوا لحظة رحيله بأنها كانت "صعبة ومؤلمة"؛ فقد رحل في غمضة عين مخلفًا أثرًا بالغًا في نفوس مَنْ عرفوه.