"البجالي" يحصد الماجستير في تدريس الحاسب الآلي من جامعة أم القرى

حصل عبدالهادي بن دعيج البجالي على درجة الماجستير في مناهج وطرق تدريس الحاسب الآلي بجامعة أم القرى، بعد اجتيازه مناقشة رسالة بعنوان: "أثر استخدام استراتيجية التعلم بالمشاريع في تنمية مهارات البرمجة بلغة سكراتش لدى طلاب المرحلة الابتدائية في مدينة مكة المكرمة".