"البجالي" يحصد الماجستير في تدريس الحاسب الآلي من جامعة أم القرى

حصل عبدالهادي بن دعيج البجالي على درجة الماجستير في مناهج وطرق تدريس الحاسب الآلي بجامعة أم القرى، بعد اجتيازه مناقشة رسالة بعنوان: "أثر استخدام استراتيجية التعلم بالمشاريع في تنمية مهارات البرمجة بلغة سكراتش لدى طلاب المرحلة الابتدائية في مدينة مكة المكرمة".
جاء ذلك بحضور لجنة المناقشة والحكم على الرسالة: الدكتور سامي شملان بخيت السلمي، أستاذ تقنيات التعليم المشارك بقسم المناهج وطرق التدريس، والدكتور إياد بن عبدالعزيز حسن الطف، أستاذ تقنيات التعليم المشارك بالقسم ذاته، والدكتور محمد بن عيضة المالكي، أستاذ مساعد بقسم المناهج وطرق التدريس.