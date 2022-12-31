تكريم "القحطاني" المدير التنفيذي لمجمع "إرادة الرياض"

نظم مجمع إرادة والصحة النفسية بالرياض، اليوم السبت، حفل تكريم للدكتور محمد بن مشعوف القحطاني، بمناسبة انتهاء فترة عمله مديرًا تنفيذيًا للمجمع لمدة 14 عامًا.
جاء ذلك تقديرًا لجهود "القحطاني" في تطوير العمل وتحسين الأداء لخدمة المرضى والمراجعين بالمجمع والجهود الصحية في منطقة.
حضر الحفل مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة الرياض الدكتور حسن الشهراني، ومدير عام الصحة النفسية والاجتماعية في وزارة الصحة الدكتور نايف الصبحي، ونائب الرئيس التنفيذي للرعاية الصحية بتجمع الرياض الصحي الثالث الدكتور محمد القحطاني، وأمين عام المركز الوطني لتعزيز الصحة النفسية الدكتور عبدالحميد الحبيب، وعدد من القيادات الصحية والمسؤولين، ومديري الإدارات ورؤساء الأقسام والموظفين.
وفي بداية الحفل ألقى المدير التنفيذي للمجمع الدكتور حسن بن رافع الشهري، كلمةً رحّب فيها بالحضور وقدم الشكر لهم، مشيدًا بالمحتفَى به وجهوده التي بذلها في تطوير بيئة العمل وتحسين جودة الخدمة المقدمة للمرضى والمراجعين، ومستعرضًا الإنجازات التي حققها المجمع خلال فترة إدارة الدكتور محمد القحطاني.
وتضمن الاحتفال مشاركة عددًا من الحضور من منسوبي مجمع إرادة بكلمات وقصائد، عبروا خلالها عن تقديرهم وشكرهم للجهود التي بذلها المحتفى به، وداعين الله، أن يجزيه خير الجزاء على ما قدمه، معربين عن أمنياتهم بدوام التوفيق والسداد له.