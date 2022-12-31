تكريم "القحطاني" المدير التنفيذي لمجمع "إرادة الرياض"

وتضمن الاحتفال مشاركة عددًا من الحضور من منسوبي مجمع إرادة بكلمات وقصائد، عبروا خلالها عن تقديرهم وشكرهم للجهود التي بذلها المحتفى به، وداعين الله، أن يجزيه خير الجزاء على ما قدمه، معربين عن أمنياتهم بدوام التوفيق والسداد له.