تمديد تكليف "النعمي" مديرًا عامًّا لفرع "الصحة" بجازان

أصدر وزيرُ الصحة قرارًا إداريًّا بتمديد تكليف الدكتور عواجي بن قاسم النعمي مديرًا عامًّا لفرع وزارة الصحة بمنطقة جازان، وذلك في إطار استمرار سعي وزارة الصحة لتطوير خدماتها والارتقاء بمستويات الأداء فيها، واستمرارًا لنهج الوزارة في استثمار جميع الكوادر الصحية المؤهّلة، بما يحقّق تطلعات ولاة الأمر، حفظهم الله، وتلبية احتياجات المواطنين الصحية.