تمديد تكليف "النعمي" مديرًا عامًّا لفرع "الصحة" بجازان

أصدر وزيرُ الصحة قرارًا إداريًّا بتمديد تكليف الدكتور عواجي بن قاسم النعمي مديرًا عامًّا لفرع وزارة الصحة بمنطقة جازان، وذلك في إطار استمرار سعي وزارة الصحة لتطوير خدماتها والارتقاء بمستويات الأداء فيها، واستمرارًا لنهج الوزارة في استثمار جميع الكوادر الصحية المؤهّلة، بما يحقّق تطلعات ولاة الأمر، حفظهم الله، وتلبية احتياجات المواطنين الصحية.
ويعدّ الدكتور "النعمي" أحد أبرز الكوادر الطبية الوطنية المتميزة والمشهود لها بالكفاءة والمهنية العالية على مستوى المملكة؛ فقد عُرف بالحرص على سلامة المرضى وكسب رضاهم وخدمتهم والعمل على تحقيق شعار "المريض أولًا".
كما تميّز بتمكُّنه من قيادة دفة سفينة صحة جازان من قبل أن يكلف مديرًا عامًّا، فهو مهندس القرارات وطبيب أوجاع الصحة في جازان.
ويمثل قرار تمديد تكليفه بقيادة "صحة جازان" نقلة نوعية لتعزيز منظومة العمل في القطاع الصحي وفقًا لبرنامج التحول الصحي، ومرتكزات رؤية السعودية 2030 التي تستهدف بناء مجتمع حيوي يوفر الرفاهية والازدهار لمواطنيه.