"ريفال الحازمي" تحصد الميدالية الفضية في أولمبياد "أذكى"

حققت الطالبة ريفال خالد الحازمي من الإدارة العامة للتعليم بمنطقة تبوك من مدرسة الثانوية الأولى الميدالية الفضية في الأولمبياد الوطني للبرمجة والذكاء الاصطناعي (أذكى)، وذلك في الحفل الختامي للأولمبياد الذي أقيم اليوم بمقر جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن بالرياض، وتم تنظيمه بالشراكة بين الوزارة والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا" ومؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع "موهبة".
ويهدف الأولمبياد الوطني للبرمجة والذكاء الاصطناعي (أذكى) إلى تدريب طلاب وطالبات المرحلتين المتوسطة والثانوية في مجالات البرمجة التنافسية والذكاء الاصطناعي، من أجل بناء جيل وطني واعد في مجال البرمجة والذكاء الاصطناعي، وتعزيز تنافسيتهم عالمياً، تحقيقاً لمستهدفات برنامج تنمية القدرات البشرية أحد برامج رؤية السعودية 2030.
وهنأ المدير العام للتعليم بمنطقة تبوك ماجد بن عبدالرحمن القعير الطالبة ريفال الحازمي من الثانوية الأولى، لحصولها على الميدالية البرونزية في المرحلة النهائية للأولمبياد الوطني للبرمجة والذكاء الاصطناعي أذكى، مباركاً لأسرتها ومدرستها، ولفريق العمل في الشؤون التعليمية إدارة تنمية القدرات قسم الموهوبين، متمنياً لها وللطلبة كافة مزيداً من النجاح والتوفيق.
وأكد "القعير" على احتضان الناشئين من الطلبة واستثمار قدراتهم الذهنية في حل المشكلات المعقدة للإسهام في بناء اقتصاد المعرفة، فضلاً عن نشر ثقافة البرمجة التنافسية البناءة والمساهمة في بناء جيل مبدع قادر على التنافس العلمي في الأولمبيادات الدولية في مجال المعلوماتية والذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى بناء وتمكين قدرات وكفاءات الجيل القادم في مجالات التقنية المتقدمة والمتضمنة للتقنيات المستخدمة في الذكاء الاصطناعي.