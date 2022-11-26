وفاة والدة الشيخ خالد الجليل

توفيت، يوم أمس الجمعة، حرم الشيخ فهد بن محمد الجليل، ووالدة الشيخ خالد الجليل المستشار بمكتب نائب المفتي للشؤون التنفيذية وإمام وخطيب جامع الملك خالد بحي أم الحمام بالرياض.
وسيصلى على الفقيدة بجامع الملك خالد، بعد عصر اليوم السبت الموافق 1444/5/2هـ، كما سيكون عزاء الرجال فقط بمنزل ابنها الشيخ خالد المجاور لجامع الملك خالد بحي أم الحمام، من بعد صلاة العصر حتى أذان العشاء، كما سيكون عزاء النساء بالجامع فقط.
وتتقدّم صحيفة "سبق" بصادق التعازي والمواساة لأسرة الفقيدة، وتسأل الله لها المغفرة ولذويها الصبر والسلوان.