وفاة والدة الشيخ خالد الجليل

وسيصلى على الفقيدة بجامع الملك خالد، بعد عصر اليوم السبت الموافق 1444/5/2هـ، كما سيكون عزاء الرجال فقط بمنزل ابنها الشيخ خالد المجاور لجامع الملك خالد بحي أم الحمام، من بعد صلاة العصر حتى أذان العشاء، كما سيكون عزاء النساء بالجامع فقط.