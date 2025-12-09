بقرار من "نائب وزير البيئة".. تكليف حسن المعيدي نائبًا لمدير عام فرع الوزارة بمكة

أصدر نائب وزير البيئة والمياه والزراعة، المهندس منصور بن هلال المشيطي، قرارًا بتكليف المهندس حسن بن إبراهيم المعيدي نائبًا لمدير عام فرع الوزارة بمنطقة مكة المكرمة.
ويأتي هذا القرار في إطار حرص الوزارة على تعزيز كفاءة الأداء، وتطوير منظومة العمل الإداري والتنفيذي، بما يسهم في تحقيق المستهدفات الإستراتيجية، والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمستفيدين في المنطقة.
ويُعد المهندس المعيدي من الكفاءات الوطنية البارزة، حيث يمتلك خبرة طويلة في مجالات العمل الإداري والمشروعات التنموية، وشارك في عدد من المبادرات التي هدفت إلى رفع كفاءة الأداء وتحقيق التميز المؤسسي.
وبهذه المناسبة، تلقى "المعيدي" التهاني من منسوبي ومنسوبات الوزارة وفرعها بمنطقة مكة المكرمة، سائلين الله له التوفيق والسداد في مهامه الجديدة، وأن يُعينه على خدمة الوطن وتحقيق تطلعات الوزارة ورؤية الفرع المستقبلية.