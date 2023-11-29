"العتيبي" وكيلًا لجامعة حائل

أصدر وزير التعليم رئيس مجلس شؤون الجامعات يوسف البنيان، بناءً على ما رفعه رئيس جامعة حائل الدكتور راشد الشريف، قرارًا بتكليف الدكتور غازي عبدالله العتيبي وكيلًا للجامعة.
وجاء اختيار "العتيبي" وكيلًا للجامعة لخبراته الميدانية العملية ولتحصيله العلمي؛ حيث تدرج في مناصب أكاديمية بالجامعة بدأها محاضرًا ثم عميدًا لكلية الهندسة، ولما نجح به من إدارة مشاريع هندسية مختلفة في مختلف مناطق المملكة منها مكة المكرمة، والقنفذة، وبريدة، والرياض، والباحة خلال خدمة تجاوزت ١٥ عامًا من الخبرة الميدانية في القطاع العام والخاص؛ فيما ترأس وشارك في لجان وعضويات محلية وإقليمية.
"العتيبي" حاصل على شهادة الدكتوراه في تخصص الهندسة المعمارية من جامعة ليفربول في المملكة المتحدة عام ٢٠١٩م، شارك بعدة دراسات بإدارة الدراسات والتخطيط في الإدارة العامة لتطوير المواقع السياحية في الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني.
ولـ"العتيبي" أکثر من 20 بحثًا علميًّا محكمًا في عدد من المنافذ العلمية الدولية، وحاصل على عدد من الدورات التدريبية والمؤتمرات في التخصصات الهندسية والقيادية محليًّا وإقليميًّا ودوليًّا.
وتولى "العتيبي" إدارة عدة مشاريع على مستوى المملكة، تمثلت في مدير مشروع إدارة وتقييم ودراسة المشاريع الاستثمارية في الوجهات السياحية الكبرى بالمملكة (الجبلية، الصحراوية والساحلية)، ومشروع دراسة تطوير الجزر السياحية في البحر الأحمر، ومشروع دراسة تطوير المواقع السياحية في القنفذة- مكة المكرمة، ومشروع دراسة تطوير المواقع السياحية في الليث- مكة المكرمة، ومشروع خطة تطوير الواجهة البحرية في ينبع- المدينة المنورة، ومشروع خطة تطوير موقع عكاظ الثقافي في الطائف- مكة المكرمة، ومشروع خطة تطوير المنتزه البري في موقع المسمى- حائل، ومشروع دراسة خطة تطوير موقع مناخ العقيلات في بريدة- القصيم، ومشروع تقييم وتحديد أولويات التطوير والتخطيط للمواقع والوجهات السياحية بالمملكة، ومشروع إعداد وتنفيذ ومتابعة الخطة التنفيذية لإدارة تطوير المواقع السياحية- الرياض، ومشروع ترميم مبنى التأهيل الشامل والرعاية الاجتماعية في الباحة.
نبارك للدكتور "العتيبي" الثقة؛ سائلين الله له العون والتوفيق والسداد.