"العتيبي" وكيلًا لجامعة حائل

وتولى "العتيبي" إدارة عدة مشاريع على مستوى المملكة، تمثلت في مدير مشروع إدارة وتقييم ودراسة المشاريع الاستثمارية في الوجهات السياحية الكبرى بالمملكة (الجبلية، الصحراوية والساحلية)، ومشروع دراسة تطوير الجزر السياحية في البحر الأحمر، ومشروع دراسة تطوير المواقع السياحية في القنفذة- مكة المكرمة، ومشروع دراسة تطوير المواقع السياحية في الليث- مكة المكرمة، ومشروع خطة تطوير الواجهة البحرية في ينبع- المدينة المنورة، ومشروع خطة تطوير موقع عكاظ الثقافي في الطائف- مكة المكرمة، ومشروع خطة تطوير المنتزه البري في موقع المسمى- حائل، ومشروع دراسة خطة تطوير موقع مناخ العقيلات في بريدة- القصيم، ومشروع تقييم وتحديد أولويات التطوير والتخطيط للمواقع والوجهات السياحية بالمملكة، ومشروع إعداد وتنفيذ ومتابعة الخطة التنفيذية لإدارة تطوير المواقع السياحية- الرياض، ومشروع ترميم مبنى التأهيل الشامل والرعاية الاجتماعية في الباحة.