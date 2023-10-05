ترقية الكاتب والمستشار "يحيى امقاسم" إلى "الثالثة عشرة"

كما ينشط "امقاسم" في الكتابة، وله أعمال روائية أخذت مكانًا مرموقًا في المشهد الروائي العربي، ونقلت بالترجمة والنشر إلى لغات عالمية، حيث عُرف على نطاق واسع في العالم العربي بعد نشر روايته الأولى ساق الغراب (الهربة) الصادرة عام 2008م، والتي ترجمت إلى الفرنسية عام 2019.