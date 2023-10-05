ترقية الكاتب والمستشار "يحيى امقاسم" إلى "الثالثة عشرة"

صدر قرار وزارة التعليم بترقية الكاتب والروائي المستشار "يحيى امقاسم سبعي" للمرتبة الثالثة عشرة.
يُذكر أنّ "يحيى امقاسم" حاصل على درجة البكالوريوس من كلية القانون في جامعة الملك سعود عام 1997م، وعمل مستشارًا قانونيًا في الإدارة العامة للشؤون القانونية في ديوان وزارة التعليم في الرياض.
كما سبق له العمل مشرفًا ثقافيًا في كل من الملحقية الثقافية في فرنسا ولبنان، ويشغل حاليًا منصب القائم بأعمال الملحقية الثقافية في سفارة المملكة بتونس.
كما ينشط "امقاسم" في الكتابة، وله أعمال روائية أخذت مكانًا مرموقًا في المشهد الروائي العربي، ونقلت بالترجمة والنشر إلى لغات عالمية، حيث عُرف على نطاق واسع في العالم العربي بعد نشر روايته الأولى ساق الغراب (الهربة) الصادرة عام 2008م، والتي ترجمت إلى الفرنسية عام 2019.