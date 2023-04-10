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ميدالية التقدير العسكري للجندي مشهور الفقيه

ميدالية التقدير العسكري للجندي مشهور الفقيه
سبق
سبق

بأمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، تم منح الجندي الأول مشهور بن عبدالرحيم بن مهدي الفقيه من قطاع حرس الحدود المشارك بالحد الجنوبي، شهادة وميدالية التقدير العسكري من الدرجة الثالثة، وقد تم تكريمه بهذه المناسبة من ضباط قطاع حرس الحدود بالحد الجنوبي.

فيما أعرب "الفقيه" عن سعادته بهذا التكريم؛ لا سيما أنه بأمر من خادم الحرمين الشريفين؛ مؤكدًا أنه سيكون حافزًا له لتقديم المزيد من الجهد والعطاء في خدمة الدين والمليك والوطن.

فيما لا يزال الفقيه يتلقى التهاني والتبريكات بهذا التكريم من زملاء العمل ومن الأهل والأصدقاء، متمنين له دوام التوفيق.

خادم الحرمين الشريفين
حرس الحدود
سلمان بن عبدالعزيز
الجندي الأول مشهور بن عبدالرحيم بن مهدي الفقيه
شهادة وميدالية التقدير العسكري من الدرجة الثالثة

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