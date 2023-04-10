ميدالية التقدير العسكري للجندي مشهور الفقيه

بأمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، تم منح الجندي الأول مشهور بن عبدالرحيم بن مهدي الفقيه من قطاع حرس الحدود المشارك بالحد الجنوبي، شهادة وميدالية التقدير العسكري من الدرجة الثالثة، وقد تم تكريمه بهذه المناسبة من ضباط قطاع حرس الحدود بالحد الجنوبي.