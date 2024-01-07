"النمري" ينال الدكتوراه في القانون الدستوري من جامعة أميركية

وقد خلصت الأطروحة، إلى أن المملكة العربية السعودية تتبع منهجًا دستوريًا راسخًا وفعّالاً، وأن أساس هذا المنهج هو الحكم الملكي القائم على روابط البيعة الشرعية واضطلاع الحاكم بمسؤولياته تجاه المحكومين، استمدادًا من كتاب الله تعالى، وسنة رسوله ﷺ.