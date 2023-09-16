بدأت بمخالفة مرورية وانتهت بتهم كارثية.. شاهد ما فعله أمريكي برجل شرطة في الشارع

وفي اللحظة التي أدخل فيها شرطي رأسه ليتحقّق من المخدرات، تحرّك "لوبو" بالسيارة بسرعة كبيرة، ساحبًا معه شرطيًّا لمسافة أمتار، قبل أن يسقط الشرطي وسط الشارع، ويعود إلى سيارته لتبدأ مطاردة، انتهت باختفاء "لوبو"، حتى تم توقيفه مساء نفس اليوم في منزله.