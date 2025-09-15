تكليف "الزهيري" نائبًا لمدير عام التدريب التقني بالباحة

وعبّر المهندس عبدالإله الزهيري عن شكره وتقديره لنائب المحافظ، وللمدير العام للتدريب التقني والمهني بالباحة، على الثقة الممنوحة له، داعيًا الله أن يكون عند حسن الظن، وأن يُسهم في مواصلة مسيرة التميز والتطوير.