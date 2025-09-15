تكليف "الزهيري" نائبًا لمدير عام التدريب التقني بالباحة

صدرت موافقة نائب المحافظ لسياسات التدريب والجودة بالمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني على تكليف المهندس عبدالإله بن سعيد الزهيري نائبًا لمدير عام الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة الباحة.
ويُعد "الزهيري" من الكفاءات الوطنية البارزة في مجالات التدريب والإدارة، حيث يمتلك خبرة قيادية وإشرافية واسعة، مدعومة بسجل من الدورات التدريبية الداخلية والخارجية، التي أسهمت في تطوير معارفه ومهاراته.
وساهم خلال مسيرته العملية في عدد من اللجان المتخصصة داخل المؤسسة وخارجها، وقدم مبادرات ومشاريع تطويرية عززت من جودة التدريب وأسهمت في تحقيق مستهدفات المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.
وعبّر المهندس عبدالإله الزهيري عن شكره وتقديره لنائب المحافظ، وللمدير العام للتدريب التقني والمهني بالباحة، على الثقة الممنوحة له، داعيًا الله أن يكون عند حسن الظن، وأن يُسهم في مواصلة مسيرة التميز والتطوير.
وتأتي هذه الخطوة تأكيدًا لنهج المؤسسة في تمكين الكفاءات المؤهلة، واستثمار القدرات الوطنية لدعم منظومة التدريب التقني في المنطقة، بما ينسجم مع مستهدفات تنمية القدرات البشرية ورؤية المملكة 2030.