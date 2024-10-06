"محمد بن مفلح" مديرًا للتواصل المؤسسي بـ"أسمنت المنطقة الجنوبية"

أعلنت شركة أسمنت المنطقة الجنوبية، إحدى كبرى شركات الأسمنت في الشرق الأوسط، اليوم الأحد، تعيين محمد بن مفلح مديرًا لإدارة التواصل المؤسسي والعلاقات العامة.
يمتلك "ابن مفلح" خبرة مهنية تزيد عن 14 عامًا في مجالات الإعلام والصحافة والعلاقات العامة، وحصل على درجة الماجستير في الاتصال الاستراتيجي من جامعة الملك فيصل. كما أنه باحث دكتوراه في مجال الإعلام الرقمي وتكنولوجيا الاتصال. شغل سابقًا منصب مدير التواصل المؤسسي والشراكات بمؤسسة الراجحي الإنسانية، وعمل في عدة مؤسسات إعلامية بارزة.
يُذكر أن شركة أسمنت المنطقة الجنوبية تأسست عام 1978م، وتعد من أكبر شركات الأسمنت في الشرق الأوسط، حيث تنتشر مصانعها في مناطق عسير وجازان ومكة المكرمة. وتتميز الشركة بجودة منتجاتها وكفاءتها العالية، وتسعى لتعزيز حضورها في السوقين المحلية والعالمية. كما تمتلك الدولة 58% من أسهم الشركة، ويملك صندوق الاستثمارات العامة الحصة الأكبر.