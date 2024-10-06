"محمد بن مفلح" مديرًا للتواصل المؤسسي بـ"أسمنت المنطقة الجنوبية"

يمتلك "ابن مفلح" خبرة مهنية تزيد عن 14 عامًا في مجالات الإعلام والصحافة والعلاقات العامة، وحصل على درجة الماجستير في الاتصال الاستراتيجي من جامعة الملك فيصل. كما أنه باحث دكتوراه في مجال الإعلام الرقمي وتكنولوجيا الاتصال. شغل سابقًا منصب مدير التواصل المؤسسي والشراكات بمؤسسة الراجحي الإنسانية، وعمل في عدة مؤسسات إعلامية بارزة.