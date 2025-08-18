في أجواء من الفخر والاعتزاز.. "آل حميدان" يحتفون بالخريجين وحفظة القرآن بالطائف

نظّمت قبيلة آل حميدان في محافظة الطائف، الحفل السنوي الرابع لتكريم خريجيها من حملة الشهادات الجامعية والدبلومات، إلى جانب الاحتفاء بأربعة من أبنائها أتموا حفظ كتاب الله الكريم، وسط حضور كبير من وجهاء القبيلة وأفرادها.
وافتُتح الحفل بتلاوة قرآنية، ثم ألقى شيخ القبيلة سليم بن عليوي الحميدان كلمة أكد فيها أهمية التعليم في رُقي الفرد والمجتمع، مشددًا على استمرار دعم القبيلة لأبنائها في مختلف المجالات.
وتضمن الحفل عرضًا مرئيًّا بعنوان "قصة نجاح"، تناول تطور الفعالية منذ انطلاقها قبل أربع سنوات، وتحولها إلى منصة تحفيز علمي واجتماعي.
وألقى الطالب أحمد حميد الحميدان كلمة الخريجين، معتبرًا أن التخرج بداية لطريق مليء بالعطاء والمسؤولية، وداعيًا زملاءه لمواصلة التطوير الذاتي وخدمة الوطن.
كما قدّم الشيخ محمد عبدالرحمن الحميدان كلمة توجيهية، حثّ فيها على الجمع بين "الاستخارة والاستشارة"، وأهمية التخطيط مع التوكل على الله.
وتوّج الحفل بتكريم أربعة من حفظة كتاب الله، تأكيدًا على اعتزاز القبيلة بالمكانة الدينية والعلمية لأبنائها، فيما اختُتمت الفعالية بتوزيع الشهادات والدروع وسط فرحة الأهالي.
ويُعد هذا الحفل السنوي تقليدًا يُجسّد دور الأسرة والمجتمع في ترسيخ قيم العلم والدين، وتحفيز الأجيال على مواصلة الإنجاز.