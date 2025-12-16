الزايدي محاضرًا في إعلام أم القرى بعد موافقة مجلس الجامعة

شهدت مكة المكرمة احتفالًا عائليًا أقامته أسرة الشيخ فهد بن صبحي الزايدي – رحمه الله – بمناسبة ترقية ابنها الأستاذ أحمد بن فهد الزايدي إلى درجة محاضر في قسم الإعلام بالكلية الجامعية بمحافظة الليث.
وجاءت الترقية بعد صدور قرار مجلس جامعة أم القرى بالموافقة على منحه الدرجة الأكاديمية، تقديرًا لإنجازاته وجهوده في المجال العلمي.
وأعربت الأسرة عن فخرها واعتزازها بهذا الإنجاز، سائلةً الله تعالى أن يوفقه ويسدده، وأن يجعل ما يقدمه من علم وعطاء وجهد مباركًا ونافعًا للطلاب والوسط الأكاديمي.
وقدّمت الأسرة التهاني والتبريكات لابنها، داعيةً له بالمزيد من التميز والتقدم في مسيرته الأكاديمية.