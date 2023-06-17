وفاة "عبدالرحمن العتيبي" وتشييع جنازته بأم الحمام

توفي عبدالرحمن بن صالح بن موطان العتيبي، وشُيّعت جنازته ظهر الجمعة، من جامع الملك خالد بأم الحمام.
ويستقبل ذوو الفقيد -رحمه الله- العزاء، اليوم السبت، في منزل ابنه صالح بن عبدالرحمن، بحي الرائد من بعد صلاة العصر، حتى الساعة العاشرة والنصف. كما يقام عزاء غدًا الأحد، بديوان الفقيد -رحمه الله- في قصور بن موطان.
أيضًا يتقبل أبناء "عبدالرحمن"، التعازي بالاتصال على الأرقام:
صالح عبدالرحمن: 0577666666
مصلح بن عبدالرحمن: 0501100811
سيف بن عبدالرحمن: 0546888881
فواز بن عبدالرحمن: 0551422010
متعب بن عبدالرحمن: 0533339345
أسرة تحرير "سبق" تقدم العزاء والمواساة لأبناء الفقيد؛ سائلين المولى عز وجل، أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.. إنا لله وإنا إليه راجعون.