وفاة "عبدالرحمن العتيبي" وتشييع جنازته بأم الحمام

ويستقبل ذوو الفقيد -رحمه الله- العزاء، اليوم السبت، في منزل ابنه صالح بن عبدالرحمن، بحي الرائد من بعد صلاة العصر، حتى الساعة العاشرة والنصف. كما يقام عزاء غدًا الأحد، بديوان الفقيد -رحمه الله- في قصور بن موطان.