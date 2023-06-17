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وفاة "عبدالرحمن العتيبي" وتشييع جنازته بأم الحمام

وفاة "عبدالرحمن العتيبي" وتشييع جنازته بأم الحمام

توفي عبدالرحمن بن صالح بن موطان العتيبي، وشُيّعت جنازته ظهر الجمعة، من جامع الملك خالد بأم الحمام.

ويستقبل ذوو الفقيد -رحمه الله- العزاء، اليوم السبت، في منزل ابنه صالح بن عبدالرحمن، بحي الرائد من بعد صلاة العصر، حتى الساعة العاشرة والنصف. كما يقام عزاء غدًا الأحد، بديوان الفقيد -رحمه الله- في قصور بن موطان.

أيضًا يتقبل أبناء "عبدالرحمن"، التعازي بالاتصال على الأرقام:

صالح عبدالرحمن: 0577666666

مصلح بن عبدالرحمن: 0501100811

سيف بن عبدالرحمن: 0546888881

فواز بن عبدالرحمن: 0551422010

متعب بن عبدالرحمن: 0533339345

أسرة تحرير "سبق" تقدم العزاء والمواساة لأبناء الفقيد؛ سائلين المولى عز وجل، أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.. إنا لله وإنا إليه راجعون.

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