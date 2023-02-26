العسيري يحتفل بزفافه.. والإعلاميون تجمعهم الذكريات

احتفل الشاب أحمد محمد رجب عسيري، بزفافه على كريمة السيد عبدالرزاق بن بشير قبلان، في ليلة بهيجة على شواطئ عروس البحر الأحمر (جدة)، بحضور عدد من الوجهاء، والأصدقاء، ورجال الأعمال، والإعلاميين من مشاهير الصحافة والإعلام والتواصل الاجتماعي من مختلف مناطق المملكة، استرجعوا خلالها ذكريات المهنة وحكاياتها في العقود الماضية، حيث أن العريس هو الشقيق الأصغر للزميل الإعلامي عماد عسيري.