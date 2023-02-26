العسيري يحتفل بزفافه.. والإعلاميون تجمعهم الذكريات

احتفل الشاب أحمد محمد رجب عسيري، بزفافه على كريمة السيد عبدالرزاق بن بشير قبلان، في ليلة بهيجة على شواطئ عروس البحر الأحمر (جدة)، بحضور عدد من الوجهاء، والأصدقاء، ورجال الأعمال، والإعلاميين من مشاهير الصحافة والإعلام والتواصل الاجتماعي من مختلف مناطق المملكة، استرجعوا خلالها ذكريات المهنة وحكاياتها في العقود الماضية، حيث أن العريس هو الشقيق الأصغر للزميل الإعلامي عماد عسيري.
وشارك الجميع العريس، الاحتفال بزفافه الميمون، في جو احتفالي ازدان بالأهازيج والأنغام التراثية، أدوا خلالها لوحات جميلة من التراث النجدي والحجازي والجنوبي.
وتمنى الجميع للعسيري، التوفيق بحياة زوجية مليئة بالسعادة، وأن يمن الله تعالى عليه بالرفاه والبنين والذرية الصالحة.
من جانبه، عبر العريس عن سعادته بمشاركة الجميع له فرحته الكبرى، وتلبيتهم للدعوة بكرمهم البالغ.
تهانينا للعريس وللعروس وأسرتهما، وألف مبروك.