شقيقة عيسى الأنصاري في ذمة الله

انتقلت إلى رحمة الله فاطمة حسن الأنصاري، حرم المرحوم عبدالعزيز عبدالرزاق الأنصاري، شقيقة كل من رئيس جامعة الأمير محمد بن فهد "الدكتور عيسى حسن الأنصاري"، وعلي حسن الأنصاري، وعبدالله حسن الأنصاري، وإبراهيم حسن الأنصاري، وموسى حسن الأنصاري.
وسوف يصلى عليها بجامع الفرقان بالدمام اليوم الاثنين، بعد صلاة الظهر، والدفن في مقبرة الدمام، كما سيُقام العزاء للرجال في منزل عبدالعزيز الأنصاري من الساعة 4 عصرًا إلى الساعة 9 مساء.
"سبق" تتقدم بخالص العزاء والمواساة لأسرة الأنصاري، سائلين المولى القدير أن يصبّر قلوبهم ويرزقهم الصبر والسلوان.