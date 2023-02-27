شقيقة عيسى الأنصاري في ذمة الله

وسوف يصلى عليها بجامع الفرقان بالدمام اليوم الاثنين، بعد صلاة الظهر، والدفن في مقبرة الدمام، كما سيُقام العزاء للرجال في منزل عبدالعزيز الأنصاري من الساعة 4 عصرًا إلى الساعة 9 مساء.