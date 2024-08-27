"الدرعان" نائبًا لرئيس مجلس إدارة "السعودية للإدارة الصحية"

عقدت عمومية الجمعية السعودية للإدارة الصحية، اليوم الثلاثاء؛ لترشيح مجلس إدارتها في دورتها الخامسة.
وفاز بعضوية مجلس إدارة الجمعية، الأخصائي أول ثامر بن عبدالله الدرعان، كما نصب نائبًا لرئيس مجلس الإدارة على مستوى المملكة.
وقال "الدرعان": إن "السعودية للإدارة الصحية" جمعية مهنية علمية تهدف إلى تطوير العمل المهني والبحثي والمرجعي للمتخصصين في مجال الإدارة الصحية.
كما شكر "الدرعان" ثقة أعضاء الجمعية العمومية بانتخابهم وتصويتهم، سائلًا المولى عز وجل، أن يكون عونًا لهم لخدمة التخصص.
يُذكر أن "الدرعان" من القيادات الشابة في إدارة الخدمات الصحية والمستشفيات، وباحث ومدرب في الإدارة الصحية.