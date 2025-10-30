الحارثي يودع "هيئة الإذاعة والتلفزيون".. ويُرحب بخلفه علي الزيد

أعلن محمد فهد الحارثي، رئيس المنتدى السعودي للإعلام ورئيس اتحاد إذاعات الدول العربية (أسبو)، مغادرته منصبه رئيسًا لهيئة الإذاعة والتلفزيون، مرحبًا بتعيين علي الزيد رئيسًا جديدًا للهيئة، وذلك في تغريدة نشرها عبر حسابه على منصة "إكس".
ووجّه الحارثي في تغريدته أسمى آيات الشكر والعرفان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان -حفظهما الله- على دعمهما الكبير للإعلام والإعلاميين، مؤكدًا أن هذا الدعم كان حافزًا لتطوير صناعة الإعلام في المملكة.
وأشار إلى أن فترة عمله في الهيئة شهدت تعاونًا مثمرًا من الزملاء والزميلات، مثمنًا جهودهم وتفانيهم في تحقيق الأهداف الإعلامية بروح الفريق.
كما قدّم شكره إلى وزير الإعلام المكلّف السابق الدكتور ماجد القصبي على ثقته ودعمه لترسيخ ثقافة العمل المؤسسي، وإلى وزير الإعلام الأستاذ سلمان الدوسري على دعمه ورؤيته المتقدمة لتطوير المنظومة الإعلامية.
وفي ختام كلمته، عبّر الحارثي عن ترحيبه بخلفه علي الزيد، مشيدًا بكفاءته المهنية وأخلاقه الرفيعة، ومعبّرًا عن ثقته في استمرار مسيرة التميز داخل الهيئة تحت قيادته، سائلًا الله أن يديم على المملكة نعمة الأمن والاستقرار تحت قيادتها الحكيمة.