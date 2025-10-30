الحارثي يودع "هيئة الإذاعة والتلفزيون".. ويُرحب بخلفه علي الزيد

وفي ختام كلمته، عبّر الحارثي عن ترحيبه بخلفه علي الزيد، مشيدًا بكفاءته المهنية وأخلاقه الرفيعة، ومعبّرًا عن ثقته في استمرار مسيرة التميز داخل الهيئة تحت قيادته، سائلًا الله أن يديم على المملكة نعمة الأمن والاستقرار تحت قيادتها الحكيمة.