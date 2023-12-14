"الداود" يشكر القيادة على تعيينه أمينًا للعاصمة المقدسة

وكتب "الداود": "‏أتقدم بأسمى آيات الشكر والتقدير لمقام مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي سيدي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله- على الثقة الملكية الغالية، بتعييني أمينًا للعاصمة المقدسة، سائلاً الله العون".