"عبدالرحمن الرويلي" رئيساً تنفيذياً للمركز الوطني للمناهج

أصدر مجلس إدارة المركز الوطني للمناهج قرار تكليف الدكتور عبدالرحمن بن مكمي الرويلي، رئيساً تنفيذياً للمركز.
وكان الدكتور "الرويلي" يشغل منصب المشرف العام على مركز تطوير المناهج بالوزارة منذ العام 2022م قبل تحويله إلى "المركز الوطني للمناهج" والذي يعمل بشكل مستقل ويرأس مجلس إدارته وزير التعليم.
و"الرويلي" يحمل درجة الدكتوراه في مناهج وطرق التدريس من جامعة جنوب إلينوي بالولايات المتحدة الأمريكية، وكان مديراً تنفيذياً لقطاع تطوير المحتوى والحلول الإلكترونية بشركة تطوير للخدمات التعليمية (التعليمية)، وهي إحدى الشركات المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة.
ورفع الدكتور الرويلي شكره وتقديره لكل أعضاء مجلس إدارة المركز على هذه الثقة، داعيًا الله أن يحقق ما تطمح إليه القيادة والمساهمة في تقديم كل ما من شأنه أن يصب في تطوير وجودة العملية التعليمية.
الجدير بالذكر أن وزير التعليم يوسف بن عبدالله البنيان أعلن عن إطلاق "المركز الوطني للمناهج"، وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء، ليصبح جهة مستقلة تتكامل فيها أدوار القطاعات الحكومية ذات العلاقة بالمستهدفات الوطنية من خلال المناهج.
وترتكز أعمال المركز الجديد على تطوير حوكمة منظومة المناهج، وإشراك القطاعات ذات العلاقة مثل الثقافة والرياضة وحقوق الإنسان فـي صناعة القرار، وبناء شراكات مـع بيوت خبرة عالمية للعمل وفقاً لمنهجيات بحثية علمية تتسق مع متطلبات الأجيال الجديد من خلال الاستفادة من أدوات التحول الرقمي والتركيز على المهارات؛ لإعداد المواطن المنافس عالمياً.