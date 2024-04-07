"عبدالرحمن الرويلي" رئيساً تنفيذياً للمركز الوطني للمناهج

ورفع الدكتور الرويلي شكره وتقديره لكل أعضاء مجلس إدارة المركز على هذه الثقة، داعيًا الله أن يحقق ما تطمح إليه القيادة والمساهمة في تقديم كل ما من شأنه أن يصب في تطوير وجودة العملية التعليمية.