محافظ الخرمة ينقل تعازي القيادة لأسرة الشهيد الجندي "عبدالله مناحي السبيعي"

نقل محافظ محافظة الخرمة شاكر بن خالد بن لؤي الشريف مساء اليوم، تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي العهد -حفظهما الله- وتعازي أمير منطقة مكة ⁧‫المكرمة الأمير خالد الفيصل⁩ ونائبه الأمير ⁧‫سعود بن مشعل بن عبدالعزيز⁩، لأسرة الشهيد الجندي عبدالله مناحي السبيعي- يرحمه الله- الذي اُستشهد أثناء تأديته مهام عمله في إخماد حريق ⁧‫ سوق جدة الدولي⁩، سائلاً الله سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، وأن يُلهم ذويه الصبر والسلوان.