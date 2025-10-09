"اليوسف" رئيسًا لقسم عمارة البيئة بجامعة الإمام عبدالرحمن

صدر قرار سعادة رئيس جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل، الأستاذ الدكتور فهد بن أحمد الحربي، بتكليف الدكتور طفيل بن يوسف اليوسف رئيسًا لقسم عمارة البيئة بكلية العمارة والتخطيط، بالإضافة إلى عمله الحالي.
ويُعد الدكتور اليوسف من الكفاءات الوطنية الشابة، ويحمل درجة الدراسات العليا في عمارة البيئة والتصميم الحضري من جامعة كولورادو – دنفر في الولايات المتحدة الأمريكية.
ويُعد قسم عمارة البيئة من التخصصات الحيوية المرتبطة بالعمارة والتخطيط الحضري، وبدأ بمنح درجة البكالوريوس منذ عام 1413هـ (1992م).
وتُعنى مهنة معماري البيئة بتخطيط وتصميم الفراغات الخارجية في المدن والمناطق الحضرية وخارجها، إلى جانب الحفاظ على البيئة واستخدام مواردها بكفاءة، بما يحقق مبادئ الاستدامة ويعالج المشكلات الناتجة عن الممارسات البشرية، مع مراعاة الجوانب الجمالية والاجتماعية والاقتصادية.
ويملك معماري البيئة المؤهلات اللازمة لتصميم وتنفيذ الحدائق، والمتنزهات، والمدن الترفيهية، والمنتجعات السياحية والبيئية، والواجهات البحرية، وتأهيل وإدارة المناطق ذات القيمة البيئية أو الثقافية، إلى جانب تخطيط المجمعات السكنية والساحات العامة واستصلاح الأراضي والمحافظة على المناطق التاريخية.