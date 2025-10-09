"اليوسف" رئيسًا لقسم عمارة البيئة بجامعة الإمام عبدالرحمن

ويملك معماري البيئة المؤهلات اللازمة لتصميم وتنفيذ الحدائق، والمتنزهات، والمدن الترفيهية، والمنتجعات السياحية والبيئية، والواجهات البحرية، وتأهيل وإدارة المناطق ذات القيمة البيئية أو الثقافية، إلى جانب تخطيط المجمعات السكنية والساحات العامة واستصلاح الأراضي والمحافظة على المناطق التاريخية.