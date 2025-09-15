وفاة القاضي محمد التميمي إثر سقوطه من مرتفع في تركيا

شهدت تركيا حادثة مأساوية، حيث توفي القاضي محمد بن سعود التميمي، القاضي السابق بمحكمة الأحساء، إثر سقوطه من أحد المرتفعات أثناء تنزهه برفقة أسرته.
وعُرف الفقيد –رحمه الله– بحسن الخلق والسيرة الطيبة. وقد أُديت عليه صلاة الميت ظهر يوم أمس الأحد في جامع الراجي، وسط حضور جمع من المصلين وأهله ومحبيه.
وأعادت هذه الحادثة إلى الأذهان وفاة الشاعر بن معدي في سلطنة عُمان، حين سقط من أحد المرتفعات قبل فترة، في واقعة مشابهة.
وتتقدم صحيفة سبق بخالص العزاء والمواساة إلى أسرة الشيخ التميمي، سائلين الله أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.